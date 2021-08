Un projet d’agrandissement aux Breuleux mis en attente

L’entreprise Mercier SA aux Breuleux voit plus grand, mais une séance de conciliation devra avoir lieu. Le projet d’agrandissement, publié dans le Journal Officiel, est actuellement mis en attente. En effet, au terme du délai d’opposition, un voisin s’oppose à la construction d’un nouvel étage sur le bâtiment secondaire, a confié à RFJ Jean-Maurice Donzé mercredi matin. Le directeur de l’entreprise, active dans l’assemblage de pièces d’horlogerie et le haut de gamme, explique que si la séance de conciliation se passe bien et que le permis est acquis, les travaux devraient débuter cet automne, pour une inauguration au printemps l’année prochaine.





Un gain de confort, mais pas de nouveaux emplois

« On est quelque peu serré dans les locaux », s’exclame Jean-Maurice Donzé. Ce dernier précise que l’agrandissement de l’entreprise a pour objectif principal de gagner en confort. Il n’y aura donc pas la création de nouveaux emplois. Le directeur de Mercier SA est actuellement satisfait du taux d’occupation de ses employés, mais reste prudent quant à l’évolution du marché de l’horlogerie, fortement impacté par la crise liée à la pandémie. Il explique avoir une vision à court terme, sur environ 1-2 mois, mettant en avant les potentiels impacts des reconfinements de plusieurs villes chinoises sur les commandes des clients. /ech