Certificat Covid exigé pour les visites à l’H-JU

Il vous faudra prochainement un certificat Covid pour aller visiter l'un de vos proches à L'Hôpital du Jura. Une exigence annoncée ce jeudi par l’H-JU et qui entrera en vigueur le 1er septembre sur les sites de Porrentruy et de Delémont. En revanche, le certificat n'est pour l'heure pas exigé pour les visites au sein des EMS contrôlés par l'Hôpital du Jura. L’établissement avait déjà annoncé l’obligation pour le personnel soignant de disposer aussi de ce fameux sésame dès le 1er septembre ou de se faire tester chaque semaine. « Si on est plus contraignant avec le personnel, on doit l’être aussi avec les visites. On aurait de la peine à justifier que l’on permette à n’importe qui d’entrer sans restriction alors que l’on est très exigeant avec notre personnel. C’est une question de cohérence », justifie le directeur médical de l'H-JU Yannick Mercier.