Chiffres positifs mais prudence dans les communes jurassiennes

Prudence, maître mot pour les communes jurassiennes. Le Canton du Jura présente ce jeudi son Rapport sur les finances communales de 2019. Le bilan global fait état de comptes positifs à hauteur de 2,7 millions de francs, un chiffre qui s’explique par des rentrées fiscales en hausse et une gestion rigoureuse des budgets, selon les autorités. D’après le Canton du Jura, ces résultats constituent « une bonne nouvelle » alors que les effets négatifs de la crise liée au coronavirus sont attendus, en particulier la diminution des recettes fiscales.





Investissements en baisse, craintes pour les petites communes

Les communes jurassiennes ont nettement moins mis la main à la poche en 2019 qu’en 2018. Les investissements nets se sont montés à 24 millions de francs en 2019, 16 millions de moins que l’année précédente. Dans son communiqué, le Canton du Jura souligne que les communes qui disposent de grandes assiettes fiscales devraient particulièrement ressentir les effets de la crise en 2021, 2022 et 2023. Or, ce n’est pas le cas pour 2020, les communes ayant renoncé à de nombreux investissements et les retombées fiscales se faisant ressentir après un certain laps de temps. Par ailleurs, les autorités montrent des craintes en ce qui concerne la situation précaire des petites communes de moins de 500 habitants. Selon elles, ces dernières ont besoin de la péréquation financière pour équilibrer leur compte de fonctionnement. Certaines n’ont même pas les moyens d’investir pour développer de nouvelles prestations. Du coup, certaines craintes sont émises quant à l’avenir.