Poilus, emplumés et écailleux ont rendez-vous au salon Terr-animale

Un week-end consacré au bien-être animal. La 4e édition du salon Terr-animale a lieu les 4 et 5 septembre à la Halle du Marché-Concours à Saignelégier. Une quarantaine d’exposants y présenteront notamment des thérapies, médecines et soins naturels pour nos compagnons poilus, emplumés ou écailleux. Une douzaine de conférences et des animations sont aussi au programme. Cette année, l’animal d’honneur sera l’ours polaire : « Cet animal emblématique reflète l’état actuel de la planète, avec son habitat qui devient de plus en plus restreint en raison du réchauffement climatique et la difficulté qu’il rencontre à trouver de la nourriture », selon la fondatrice et présidente du salon Terr-animale Sandra Rohrbach. Spécialiste du sujet, le Fribourgeois Daniel Rohrbasser donnera deux conférences et diffusera son film tourné sur l’île de Nordaustlandet à quelques 900 km du Pôle Nord.