Trois jours de contes aux Emibois

Des contes, pour petits et grands, vont résonner aux Emibois. Le 10e Festival des contes de l’Association arôme rouge commence ce jeudi soir et se poursuit vendredi et samedi aux Franches-Montagnes. Geneviève Boillat, membre du comité d’organisation du festival, était l’invitée de La Matinale ce jeudi matin sur RFJ. Elle a notamment expliqué l’évolution du festival et des contes en général depuis la première édition en 2003. Geneviève Boillat a aussi parcouru la programmation. Le pass sanitaire ne sera pas requis pour accéder à la manifestation. /mmi