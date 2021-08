Femmes et manuelles

Une quinzaine d’années de travail

Angela Fleury a empoigné le dossier à son arrivée au Bureau de l’égalité. Ainsi, voilà une quinzaine d’années que le travail a commencé. Il est entré dans une phase plus concrète en 2012 avec des subventions qui ont permis de développer concrètement des actions et des projets pour sensibiliser les filles dès leurs années scolaires. Ces actions se matérialisent par des journées « découverte » ou encore par des campagnes menées dans les écoles pour toucher les élèves, d’une part, mais aussi leurs parents. Les entreprises ont aussi été approchées. D’après Angela Fleury, certaines montrent un grand intérêt à accueillir des femmes au sein de leurs équipes. Selon la responsable du Bureau jurassien de l’égalité, le travail mené sur le terrain porte ses fruits et « on remarque que les inscriptions de filles à l’EMT diminuent si on relâche », d’après Angela Fleury. Cette dernière souligne que le travail va continuer pour étoffer encore les contingents féminins.





Le Jura se met en vitrine

Angela Fleury reconnaît l’investissement de plusieurs acteurs dans ce dossier, à commencer par le Département jurassien de la formation et par Jean Theurillat, ancien directeur de la division technique. La responsable du Bureau de l’égalité estime que le Jura est parfois cité en exemple aujourd’hui en ce qui concerne l’intégration des femmes dans les métiers techniques. Le Bureau de l’égalité a déjà reçu plusieurs sollicitations pour des projets ou émanant de hautes écoles. /mle