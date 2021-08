Le Royal avance masqué

Pour la suite, le Royal est évidemment suspendu aux décisions qui seront prises par le Conseil fédéral. Le centre culturel se dit toutefois confiant. Il a misé sur une programmation plus intimiste en mettant de côté pour l'instant les grands spectacles. Que le public se rassure : il y aura pour tous les goûts jusqu'à décembre, de la folk-pop de Joya Marleen au rock de The Clive en passant par le théâtre du Clos-Bernon ou l'humour de Karim Slama et Karine C. Un programme à découvrir en intégralité sur le site du Royal. Toutes les informations relatives aux réservations et aux conditions d'accueil s'y trouvent également. /oza