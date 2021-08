Les citoyens de Pleigne approuvent les comptes 2020 en assemblée communale. L’exercice boucle sur un déficit de 13'000 francs. Trois crédits ont aussi été acceptés jeudi à l’unanimité en assemblée communale : 80'000 francs pour le remplacement des filtres de Bavelier et le remplacement de compteurs d’eau, 20'000 francs pour la réfection du Pont du Rond-Pré et du Pont de la Vieille Charrière à Lucelle, et 21'000 francs pour la réfection des ponts sur les pâturages du lieu-dit Joux l’Amour. /lbe