Un cours pour épauler les seniors dans leurs déplacements

La mobilité des seniors sera au cœur d’un nouvel après-midi de formation à Porrentruy. Au vu du succès de l’édition précédente, la ville organise le 22 septembre, de 13h30 à 17h, un cours intitulé « Être et rester mobile ». Des experts des transports publics et de la police apprendront aux personnes présentes comment utiliser les distributeurs de billets ou encore minimiser les risques d’accident et de chute. La formation est gratuite, mais les inscriptions sont obligatoires jusqu’au 15 septembre auprès de Pro Senectute Arc jurassien (032 886 83 39 ou par mail à prosenectute.delemont@ne.ch). Le cours débutera à l’Hôtel de la Gare. /comm-alr