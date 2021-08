Le Café du Soleil fête ses 40 ans

Une rétrospective en quatre actes





Quatre dates, pour réunir une quarantaine d’artistes ayant tous déjà exposé au Café du Soleil. « Cela a été un vrai travail de recherches pour retrouver toutes les personnes qui ont exposé ici, explique Thomas Loosli. Certains sont malheureusement décédés, mais nous avons pu contacter une quarantaine d’artistes qui ont accepté de venir accrocher une œuvre sur les murs de la galerie. » Parmi ceux qui exposent pour ce quatrième et dernier volet, on retrouve par exemple Claude Boillat, Mehdi Bourika, Claire Wermeille ou Peter Fürst, disparu cette année et à qui un hommage sera rendu lors du vernissage de dimanche. L’exposition est visible dès dimanche et jusqu’au 10 octobre prochain. /tna