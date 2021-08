Quand petits et grands se passent le sel

Un concours pour rassembler petits et grands autour de la cuisine. C’est le projet mené par la Fondation O2 et Fourchette Verte Suisse. L’expérience Fourchette intergénérationnelle est menée dans plusieurs cantons suisses et, cette année, les Jurassiens peuvent également y prendre part pour la première fois.

Cuisiniers en herbes de générations différentes pourront former des équipes de 2 ou 3 personnes et proposer leur propre recette de cuisine, à base de produits locaux. Les recettes seront ensuite sélectionnées par la Fondation O2, qui procédera à quelques adaptations en cas de besoin, pour que le plat corresponde aux critères de la Fourchette Verte. Les heureux élus verront ensuite leur création reproduite et expliquée sur une carte qui sera publiée sur internet notamment. S'ils le souhaitent, ils pourront également figurer dans une vidéo qui explique comment réaliser leur plat. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à la fin du mois de septembre. /tna