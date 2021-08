À la découverte des dinosaures de notre région

Un homme de Tavannes s’est improvisé réalisateur pour mettre en scène un film sur les dinosaures qui vivaient dans le Jura et le Jura bernois. Fan de paléontologie et journaliste de métier, Blaise Droz a souhaité partager sa passion avec le public. Il a ainsi décidé en 2017 de réaliser un documentaire sur les dinosaures qui se trouvaient dans notre région il y a plusieurs milliards d’années. Son œuvre intitulée Géant d’hier et d’aujourd’hui sera inaugurée au Cinématographe de Tramelan samedi. L’un des objectifs principaux de ce long-métrage de 80 minutes est de faire une « comparaison entre ces animaux et les bêtes actuelles ». Pour cela, Blaise Droz a mis en place un scénario bien précis :