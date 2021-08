« Notre maison brûle et nous ne pouvons rien faire »

Les Afghans du Jura ont partagé la douleur d’une guerre à Delémont. L’Association jurassienne d’aide aux migrants, Caritas Jura et la Maison de santé communautaire proposent depuis la semaine dernière un groupe de parole hebdomadaire pour la communauté d’Afghanistan dans le Jura. Ils étaient une vingtaine mardi soir à se retrouver pour évoquer la situation dans leur pays depuis la prise de pouvoir des Talibans. Tristesse, peurs pour leurs proches et le pays, incertitudes, difficultés de contacts ou encore expériences douloureuses ont été échangés entre hommes, femmes et aussi enfants présents dans la salle de LARC. L’un d’entre eux a comparé ce qu’ils vivent à une situation concrète : « C’est comme si nous étions face à notre maison qui brûle et que nous ne pouvons rien faire... » C’est aussi ce sentiment d’être démunis qu’ils ont partagé ensemble avec Marjorie Maître, infirmière à la Maison de santé communautaire, et Mauranne Laurent, psychologue et coordinatrice de l’institution.