Bientôt un bike park dans le Jura

« Promouvoir la pratique du vélo dans la région » : c’est l’objectif de la nouvelle Fondation Jura Bike Park. Une première action sera inaugurée ce vendredi à Porrentruy (Place des Postes, 17h). Un pumptrack mobile sera installé et sillonnera ensuite les routes du canton. Il s'agit de l'avant-goût d’un projet plus ambitieux, un bike park, qui pourrait voir le jour d’ici deux ans. « Le but est de réunir toutes sortes d’activités autour du vélo sur un même site », explique Arnaud Maître, président de la Fondation. Une piste, faite de creux et de bosses, une zone d’agilité et une autre de VTT sont notamment envisagées, en libre accès et pour tout public. Des contacts ont déjà été pris avec la Municipalité de Porrentruy. /mmi