Caisse de pension incitée à « décarboniser » ses investissements

La motion, déposée par le député vert Ivan Godat, a été avalisée sans débat par 43 voix sans opposition et 4 abstentions. Elle demandait au Gouvernement de donner à ses représentants au sein du conseil d'administration de la CPJU des consignes « claires et concrètes » , afin qu'elle s'engage dans une stratégie de décarbonisation de son portefeuille d'actions.

Selon Ivan Godat, la CPJU, qui affiche un volume d'investissements d'un milliard de francs, accuse un retard important dans le domaine. Le texte a reçu le soutien de l'exécutif cantonal, par la voix de la présidente du Gouvernement Nathalie Barthoulot, en charge de l'intérieur, qui a précisé que le but était déjà concrétisé.





Motion pas classée

La caisse est engagée sur la voie souhaitée, a-t-elle dit. Elle a vendu l'an passé la totalité des placements en matières premières, contenant principalement du pétrole. De plus, l'institution a lancé une évaluation énergétique à destination de l'entier de son parc immobilier, dont les résultats sont attendus prochainement.

La CPJU est sensible aux questions environnementales, a estimé encore le Gouvernement jurassien. « Sa mission première étant de pouvoir servir les prestations réglementaires aux assurés, elle entend toutefois poursuivre sa politique de décarbonisation de manière pragmatique et raisonnable à moyen terme. »



L'exécutif proposait de classer la motion, en arguant qu'elle était réalisée. Ivan Godat s'y est opposé, souhaitant préalablement obtenir non seulement une stratégie mais aussi un calendrier. La voix de la présidente du Parlement, Katia Lehmann (PS), a fait pencher la balance en faveur du non, le vote ayant donné 28 voix dans chaque camp et 1 abstention. /ATS