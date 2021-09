Finances cantonales : pas de nouvelle commission

Le canton du Jura ne créera pas de commission parlementaire spéciale chargée d’étudier le fonctionnement de l’Etat. Le Parlement jurassien a massivement rejeté mercredi – par 48 voix contre 9 et 1 abstention – une motion interne du député CS-POP Rémy Meury. L’élu delémontain souhaitait, avec sa proposition, favoriser l’élaboration de pistes pour améliorer les finances cantonales, dont la situation est difficile. Son texte n’a donc pas convaincu. La majorité du législatif et le Gouvernement ont notamment estimé que la commission de gestion et des finances, déjà en place, pouvait se pencher sur les mesures à prendre. /rch