Le Foyer Les Planchettes durement touché par le Covid-19

10 cas confirmés, 3 décès

Le 19 août dernier, quatre cas de Covid-19 ont été diagnostiqués aux Planchettes chez trois résidents et une soignante. Des mesures d’isolement et de sectorisation ont immédiatement été prises, ainsi que des dépistages PCR sur tous les résidents et les collaborateurs. Ces tests n’ont révélé aucun cas asymptomatique. Dans l’intervalle, six résidents ont été testés positifs et le dispositif de protection a été revu à la hausse. Trois résidents sont malgré tout décédés en fin de semaine dernière. Ces personnes avaient une santé déjà très fragile, selon François Berret, directeur de l’établissement. Il relève également que parmi les personnes décédées, deux étaient vaccinées. Sur les neuf résidents testés positifs, sept étaient vaccinés et deux non. Plusieurs sont en voie de guérison, souligne le communiqué publié mercredi. De nouveaux tests ont été effectués mardi et mercredi auprès des résidents et des collaborateurs pour effectuer au plus vite un état des lieux. François Berret souligne qu’il n’est pas possible d’identifier la source de la contamination dans l’institution. Avec 60% des collaborateurs vaccinés, le directeur continue à encourager le personnel à se faire vacciner. /ech