L’heure de la reprise pour le HCA (2/5)

Le HC Ajoie en National League de hockey sur glace, c’est aussi un défi sécuritaire très important. Les affluences seront plus importantes qu’en Swiss League et les supporters adverses également plus nombreux à affluer vers la patinoire de Porrentruy. Les normes de sécurité de la National League imposent, notamment, certaines mesures. Par exemple, dix caméras de sécurité ont été installées dans la Raiffeisen Arena. Elles seront scrutées par des responsables tout au long des matches joués par le HCA et permettront de déceler les comportements inadéquats et de les punir. A l’entrée, les supporters devront passer un tourniquet avant de se rendre à leur place. Les contingents des hommes de la sécurité seront renforcés, doublés par rapport aux matches de 2e division. A l’extérieur de l’enceinte, des secteurs seront créés pour éviter que des groupes de supporters ajoulots se retrouvent face à des supporters visiteurs. Alain Guédat reconnaît qu’il s’agit d’un défi de taille, surtout en période de coronavirus. Son sentiment varie entre réjouissance et appréhension à cinq jours du derby inaugural contre Bienne. Retrouvez son entretien ci-dessous.