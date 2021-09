Travaux d’envergure pour les narcisses menacés

Cette semaine, 150'000 graines seront semées dans une surface aménagée spécialement dans cette Combe des Vaux, dans l'espoir que d’ici 5 ans, au moins un tiers des bulbes puisse être replantés. En 2016, plus de 4000 bulbes avaient déjà été mis en terre et ceux-ci ont bien prospéré. Ces travaux sont financés par l’Office fédéral des routes dans le cadre des compensations écologiques de l’A16.







Des travaux uniques en son genre

Depuis 2010, le Service des infrastructures a mandaté l’entreprise db Forêts et Jardin. Récolter les graines, les semer et les replanter font partie de leur tâche. Et il a fallu faire plusieurs essais pour parvenir à dompter la culture de narcisse à fleurs rayonnantes. /ncp