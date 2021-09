Une St-Martin en mode Covid

Il faudra se résoudre à changer nos habitudes encore cette année pour fêter la St-Martin. Les différents lieux de festivités prennent leurs dispositions. Les mesures anti-Covid les contraignent à modifier leurs habitudes. Ainsi on peut faire une croix sur les principales marches gourmandes. Le FC Lugnez-Damphreux, le FC Haute-Ajoie, ou encore les Sociétés réunies de St-Martin de Chevenez, qui comptabilisaient chacun plus de 1000 personnes par jour, ont fait le choix d’y renoncer. Même si on se trouve en extérieur, les mesures anti-Covid sont trop nombreuses pour les organisateurs. Julien Hostettler, responsable de la cellule manifestations du canton du Jura, nous donne quelques précisions : « pour pouvoir bénéficier du certificat et donc pour pouvoir être un nombre élevé de personnes, il faut délimiter le périmètre. Dans une marche gourmande, c’est difficile de mettre des barrières sur plusieurs kilomètres. Ça devient une manifestation extérieure sans certificat et donc c’est 500 personnes par jour ».







Le choix du repas en salle

A Grandfontaine et à Chevenez, les organisateurs ont décidé de mettre sur pied des repas en salle avec présentation du certificat Covid. Une fois que les hôtes ont présenté leur sésame, la soirée peut se dérouler comme d’habitude, sans restriction et sans masque. Sans l’option certificat, les convives ont l’obligation d’être masquée lorsqu’ils sortent de table. La salle ne peut être remplie qu’aux deux tiers et l’organisateur doit tenir un plan de tables.

Quant au FC Lugnez-Damphreux, précurseur dans l’organisation de marche gourmande de St-Martin, ses responsables essaient de trouver une alternative. C’est encore le flou aussi du côté du marché de St-Martin à Porrentruy. Aucune décision n’a été arrêtée pour le moment. /ncp