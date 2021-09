La passe de « Cinq » pour Carrousel

Le nouvel album de Carrousel est dans les bacs et la nouvelle tournée du duo jurassien se prépare. L’opus « Cinq » sort ce vendredi. Il s’agit du 5e album réalisé par Carrousel, quatre ans après le dernier qui était intitulé « Filigrane ». « Cinq » compte 12 titres teintés d’émotions et parfois de nostalgie. Parmi eux, certains traitent du voyage, alors que Sophie Burande et Léonard Gogniat ont pris la plume pendant le semi-confinement, ce qui a influencé les textes.





Tournée germano-suisse

Sophie Burande et Léonard Gogniat se préparent, par ailleurs, à une nouvelle tournée, eux qui se réjouissent tout particulièrement de retrouver leur public. Cette tournée commencera dans une dizaine de jours en Allemagne. D’ailleurs, le duo jurassien a prévu dix dates en terres alémaniques, soit autant qu’en Suisse. La première date dans l’arc jurassien, c’est le 30 septembre à la Case à Chocs de Neuchâtel. Carrousel sera le 18 septembre au Théâtre du Jura à Delémont. Tous les détails sont à retrouver ici. /mle