Le PSJ accueille Cédric Wermuth et tient à la transparence

Le PSJ reste inflexible sur la question de la transparence du financement des partis politiques. Le Congrès du Parti socialiste jurassien a unanimement soutenu jeudi soir le maintien de son initiative cantonale sur le sujet. Le peuple devra donc se prononcer sur le texte et sur le contre-projet soutenu par la majorité du Parlement. L’initiative souhaite que les partis indiquent leurs sources de financement à partir d’une somme de 750 francs, alors que le législatif veut fixer lui-même la limite à partir de laquelle l’identité des personnes physiques devra être dévoilée.

Le Congrès du Parti socialiste jurassien a, par ailleurs, accueilli le co-président du PS Suisse Cédric Wermuth qui a appelé les militants à continuer à se battre notamment « pour la transition sociale et écologique, pour le féminisme et l’égalité (…) et pour la sécurité sociale plutôt que pour le règne du capital ». La réunion s’est déroulée devant une soixantaine de personnes au Centre portugais, à Delémont. /comm-fco