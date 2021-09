Plongée dans le fonds d’archive

La bibliothèque cantonale jurassienne invite le public à découvrir les trésors de son fonds ancien. L’institution accueille le public aujourd’hui/ samedi à l’Hôtel de Gléresse à Porrentruy. Manuscrits médiévaux, atlas et autres livres rares sont présentés à l’occasion de la présentation de son programme annuel. Programme qui revient après plus d’une année de pause à cause de la pandémie de coronavirus. La bibliothécaire cantonale, Géraldine Rérat-Oeuvray nous a ouvert la porte de ce fonds d’archive et nous explique de quoi il se constitue.