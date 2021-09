La vie culturelle a repris à Vicques

La culture reprend vie à Vicques. La programmation de ViCulturelle a redémarré la semaine passée et jusqu’à la fin de l’année à l’Atrium. Les représentations s’étaient complétement arrêtées pendant la crise sanitaire, avec toutefois un concert en plein air en juin. Pour cette rentrée, la commission précise notamment que le nombre de places est limité à 300 (au lieu de 500) dans la salle et que le masque est obligatoire. Chansons, théâtres ou comédies retrouvent donc les planches pour le plus grand plaisir des spectateurs, des artistes et du coordinateur de Viculturelle, Martin Clerc: