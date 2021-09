Le patrimoine jurassien à l’honneur

Le Jura met en avant son patrimoine. Les 11 et 12 septembre prochain ont lieu les Journées européennes du patrimoine. Cette année, les activités proposées en Suisse auront pour thème « faire et savoir-faire ». Plusieurs manifestations sont ainsi organisées dans tout le canton pour mettre en lumière le savoir-faire jurassien. Les communes d’Asuel, Fontenais, Delémont, Develier, Les Genevez, Le Noirmont et Porrentruy mettront sur pied diverses présentations des techniques et pratiques liées au patrimoine ainsi qu’à sa conservation. La boisellerie, la forge et la fabrication de masque de Carnaval seront notamment présentées. Le programme complet est à retrouver ici. /comm-cer