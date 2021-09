Vente légale et régulée de cannabis demandée dans le Jura

Une requête pour que la vente légale de cannabis puisse également être testée dans le Jura. Le groupe Vert et CS-POP au Parlement jurassien a déposé une motion sur le sujet mercredi dernier. Le Conseil fédéral autorise depuis le mois de mai des essais pilotes sur la consommation récréative par les adultes. Le projet doit fournir une base scientifique pour aiguiller les futures décisions politiques en la matière. Le député Christophe Schaffter, du groupe parlementaire Vert-es et CS-POP, demande ainsi au Gouvernement jurassien « d’entreprendre toutes les démarches utiles afin de permettre à notre canton de participer au projet pilote de vente régulée de cannabis ».





Selon le député, interdire le cannabis ne permet pas d’en freiner la consommation. Et d’ajouter cette politique d’éradication « débouche sur un marché noir qui conduit à de la criminalité » et les frais policiers et judiciaires pèsent sur les finances publiques. Les signataires de la motion rappellent que des projets pilotes avec des prescriptions d’héroïne avaient été réalisés il y a une trentaine d’années. Ils estiment que ces essais avaient permis « des changements d’opinion » auprès de la population et des instances politiques.







Du cannabis jurassien?

Le projet auquel prendrait part le canton prévoit une vente de cannabis légale et surveillée. Il s’adresse uniquement aux consommateurs adultes et la qualité du cannabis est strictement contrôlée. Des informations sur le produit et une campagne de sensibilisation sont proposées aux participants. La chaîne d’approvisionnement est surveillée, des semences à la distribution du cannabis. L’objectif est d’éviter que la drogue ne se retrouve sur le marché noir. La publicité est proscrite et la protection de la jeunesse et de la santé est soumise à des exigences strictes. Les villes de Delémont et Porrentruy pourraient accueillir les points de vente. Le personnel qui y serait employé recevrait une formation en conséquence. Pour assurer une distribution par circuit court, le groupe Vert-es et CS-POP envisage même la vente de cannabis d’origine jurassienne. /nmy