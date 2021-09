Le Comptoir franc-montagnard est annulé

Le Comptoir franc-montagnard passe à la trappe. L’événement aurait dû avoir lieu du 29 septembre au 3 octobre. Le contexte sanitaire et l’aspect financier ont poussé le comité à annuler la manifestation, selon une information parue samedi dans l’édition du Franc-Montagnard. Une alternative avait été mise en place l’année passée, avec une foire décentralisée chez les exposants dans plusieurs localités.





« Tous les signaux sont au vert pour les années futures »

Le président du Comptoir franc-montagnard explique que l'option retenue l’année dernière n’a pas été reproposée pour cette édition pour plusieurs raisons. Romain Paratte relève tout d’abord le manque de reconnaissance de la part de certains commerçants : « On leur a tout apporté sur un plateau et dans certains cas, même pas un merci ». Alors que l’alternative avait créé un effet de surprise l’année passée, le président avoue que la situation est différente et que ça aurait peut-être été du réchauffé. Enfin, Romain Paratte avoue que la formule avait bien fonctionné pour Saignelégier, Le Noirmont et Les Breuleux mais moins pour les commerces décentralisés.