Le chômage à nouveau en baisse dans le Jura

Le chômage est reparti à la baisse le mois dernier dans le canton du Jura. Il a diminué de 0,2 point pour se fixer à 4,6% alors qu’il avait légèrement augmenté d’un dixième en juillet. La baisse enregistrée en août représente 63 chômeurs de moins. L’ensemble des demandeurs d’emploi conseillés par l’ORP correspond actuellement à 6,5% de la population active dans le canton du Jura (-0,2 point). Au total, 191 inscriptions de demandeurs d’emploi ont été enregistrées en août, alors que les dossiers de 280 personnes ont pu être annulés.

Les chiffres enregistrés le mois dernier sont ainsi réjouissants, à plus d’un titre mais ils méritent d’être précisés, voire nuancés. Premier motif de satisfaction : le taux de chômage affiche un recul de 0,5 point en variation annuelle. La proportion de personnes sans emplois est toutefois encore loin d’avoir retrouvé son niveau d’avant la crise qui était de 3,4% contre donc 4,6% le mois dernier. Autre aspect positif : l’Office régional de placement a enregistré plus de 350 annonces de postes vacants communiqués par les employeurs.

Le nombre de travailleurs concernés par le chômage partiel a continué, quant à lui, à diminuer avant les vacances d’été. Selon les dernières données issues des caisses de chômage – soit celles de juin - des indemnités ont toutefois encore été payées pour 1'700 salariés en réduction d’horaire de travail au sein de 230 entreprises jurassiennes. Plus de 16'000 personnes se trouvaient en RHT en avril 2020, au plus fort de la crise, et encore plus de 4'000 au début de l’année.

Le taux de chômage se situe à 5% dans le district de Delémont, 4,6% dans celui de Porrentruy et 3,2% aux Franches-Montagnes. Au niveau national, la proportion de personnes sans emplois a diminué d’un dixième à 2,7%. /comm-fco