Un tour de l’hémicycle avec André Henzelin

Notre chronique Un tour de l’hémicycle s’est consacrée ce mardi au député PLR de Delémont André Henzelin. Ce dernier était l’invité de La Matinale sur RFJ. Le retraité de 72 ans, ancien cadre dans la banque, est adepte des chiffres, de musique et de ski. Le président de la Commission de gestion et des finances a siégé durant trois législatures au Parlement jurassien, dans les années 80-90, et vit désormais sa 6e législature au total, après avoir retrouvé le Parlement en 2011. Découvrez l'entretien complet ci-dessous. /mmi