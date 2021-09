Les numéros d'urgence seront réunis à terme à Fribourg

La motion des députés socialiste Bernadette Hänni-Fischer et PLR Nicolas Bürgisser a été avalisée jeudi à l'unanimité des 77 voix exprimées. Le canton de Fribourg devrait ainsi aboutir à un résultat comparable aux cantons du Valais et d’Argovie, qui ont récemment fusionné leurs centres d’urgence.

« La fusion permet une gestion coordonnée des événements avec l’implication de tous les partenaires cantonaux dans la chaîne de sécurité et de sauvetage », ont estimé les motionnaires, en se référant à un rapport émis en Valais. L’horizon temporel global de réalisation du projet est fixé à dix ans.

Selon la motion, la future centrale d’appel d’urgence cantonale fribourgeoise devrait contribuer à optimiser le travail entre la police (117), les ambulanciers (144) et les pompiers (118). Elle servira aussi à améliorer la coordination entre les organisations « feux bleus ».





Processus déjà lancé

Le conseiller d'Etat Maurice Ropraz, en charge de la sécurité, a recommandé d'accepter la motion. L’opportunité de la création d’un centre d’engagement, de conduite et d’alarme fribourgeois (CECAF), mettant sur pied toutes les forces d’engagement « feux bleus », a déjà été analysée par un groupe de travail inter-partenaire ad hoc.

A Fribourg, la centrale 144 gère pour l'heure la réception de tous les appels sanitaires d’urgence, ainsi que l’engagement et la coordination de toutes les interventions de secours du canton de Fribourg, de la région Avenches-Vully (mais pas de la Broye fribourgeoise) et du canton du Jura.

Le centre d’engagement et d’alarme de la police cantonale (112, numéro général des urgences, 117 et 118) conduit pour sa part les interventions indépendamment du territoire cantonal sur l’autoroute A1 entre Lully et Chiètres. Il mène également les dispositifs de circulation.





144 Fribourg-Jura renforcé

La réalisation du projet prévoit d'abord de renforcer la collaboration entre les centrales 117 et 118, a décrit Maurice Ropraz. Ensuite, le Centre d’engagement et d’alarme (CEA) de la police cantonale devrait être transféré (avec le 112) dans le bâtiment à construire de la nouvelle centrale de « feux bleus ».

En parallèle, le statut de la centrale 144 Fribourg-Jura sera consolidé, a détaillé le Conseil d'Etat. Enfin, la centrale 144 sera intégrée à son tour au site à construire. Conformément à l'exigence d'une motion, le gouvernement présentera une adaptation des dispositions légales dans le délai d’un an. /ATS-cer