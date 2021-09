Moutier Expo encore annulée

Moutier Expo ne connaîtra pas le même sort que la Braderie. Tout comme en 2020, l'événement a encore été annulé. Pourtant tout avait été mis en œuvre pour mettre sur pied la manifestation. Mais les organisateurs ont réalisé un sondage cette semaine auprès de tous les inscrits et il s’est avéré que plusieurs ont renoncé à leur présence. Selon un communiqué publié jeudi matin, la participation a chuté de 30% pour les inscriptions et près de 35% pour les montants de location.





Nombreuses contraintes liées au Covid

L’objectif des organisateurs était de réaliser un événement sans masque grâce au certificat Covid. Mais à partir du mois d’octobre les tests seront payants et l’organisation n’a pas les moyens de les financer. De plus, l’évolution sanitaire est incertaine et les organisateurs ne veulent pas prendre le risque que les autorités compétentes annulent la manifestation. Par ailleurs les bars sont interdits ainsi que les consommations prises debout. Selon le communiqué du comité d’organisation, « toutes ces contraintes qui sont imposées ne correspondent plus à l’esprit et la convivialité qui sied à une manifestation de ce genre ». Moutier Expo est donc reporté d’une année soit au mois de novembre 2022. /comm-ami