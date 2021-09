Réfléchir au gaspillage alimentaire

Comment éviter de jeter de la nourriture ? En collaboration avec l’Office cantonal de l’environnement, la Fondation O2 et la Fondation rurale interjurassienne montent un groupe de réflexion et d’expérimentation durant le mois d’octobre. L’objectif est de trouver des solutions contre le gaspillage alimentaire dans les ménages. Une trentaine de personnes motivées à échanger sur leurs pratiques et à tester de nouvelles méthodes sont invitées à s’inscrire durant le mois d’octobre. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire par email à info@fondationo2.ch jusqu’au 30 septembre. /comm-ncp