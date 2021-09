L’histoire des Franches-Montagnes est gravée dans la roche

Les Franches-Montagnes ne sont pas composées uniquement de sapins, de pâturages et de chevaux. Maxime Jeanbourquin a voulu le rappeler à travers son ouvrage La pierre raconte la Franche-Montagne disponible depuis mercredi dans les librairies. Le livre contient des photographies et des textes qui détaillent les richesses rocheuses de la région. L’instituteur taignon à la retraite se souvient que son amour de la pierre ne date pas d’hier : enfant déjà, il appréciait ramasser des cailloux ou regarder comment les maisons étaient construites. Une passion et des connaissances que le Franc-montagnard partage en toute humilité : « Ce n’est pas un ouvrage scientifique. Je ne suis pas un historien, je suis amateur de patrimoine et d’histoire ». Maxime Jeanbourquin aspire à mettre en lumière des trésors historiques qui passent bien souvent inaperçus :