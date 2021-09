Une Braderie prévôtoise testée « négative »

Les tests Covid en série réalisés à Moutier dans le cadre de la Braderie n’ont pas accouché d’une vague de cas. L’information nous a été confirmée par la pharmacie responsable de l’opération. Et ce n’est pas vraiment une surprise, selon elle. Sur les trois jours de tests intensifs réalisés la semaine passée à la Sociét’halle, on en a comptabilisé un peu de plus de 2'000 - et non pas 3'000 comme annoncé par les organisateurs de la Braderie - dont la grosse moitié a été effectuée le vendredi de la manifestation. Au final, aucune personne n’a été testée positive, assure la pharmacie. Cette dernière reconnaît qu'on pourrait s’en étonner, mais elle assure que ce résultat est logique : il est en effet très rare de détecter un cas positif quand la personne est asymptomatique. Et c’est précisément ce type de public qui s’est précipité à Moutier pour pouvoir profiter de la Braderie. La pharmacie locale - engagée sur le pouce en raison de la défection du laboratoire qui devait assurer les opérations - précise encore que depuis décembre et le début de tests dans ses locaux, un seul cas positif détecté ne présentait aucun symptôme. Idem lors des campagnes de tests dans les entreprises.







La fiabilité des tests en question



Il faudra encore attendre une semaine pour voir l’éventuel impact de la Braderie de Moutier sur le nombre de cas positifs. La responsable de la pharmacie observe déjà depuis deux semaines une augmentation, mais pour le moment sans lien avec la grande fête prévôtoise. Quant à la fiabilité des tests antigéniques, cette même responsable avance une compilation d'une soixantaine d'études réalisée par l'organisation indépendante Cochrane. Chez les personnes dont l'infection a été confirmée, les tests antigéniques ont correctement identifié l'infection en moyenne chez 72% des personnes présentant des symptômes, contre 58% des personnes sans symptômes. /oza