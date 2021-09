Un week-end pour découvrir le patrimoine local

« Faire et savoir-faire » : cette année, les journées européennes du patrimoine mettent en avant les arts et métiers et les techniques de conservation du patrimoine. Des manifestations sont organisées au quatre coins du canton du Jura les 11 et 12 septembre.





Bois, fer, et déguisements

Envie de découvrir l’artisanat du bois ? Ca se passera au Musée rural jurassien aux Genevez. Le public pourra découvrir notamment la boissellerie, à savoir l’art de fabriquer des objets en bois. A Develier, au Musée Chappuis-Fähndrich, on s’intéressera dimanche à la forge avec le ferronier Serge Turberg, qui réalisera quelques démonstrations. A Porrentruy, au Musée de l’Hôtel Dieu, il sera possible de découvrir les secrets des grilles en fer forgées samedi et dimanche après-midi. A Delémont, au Musée jurassien d’art et d’histoire, honneur aux traditions du Carnaval, et notamment à la confection du costume du « Sauvage », les hommes sapins des Franches-Montagnes. L'artiste Mira Stefanova ouvrira aussi son atelier pour présenter des masques. A Develier, au Musée Chappuis-Fähndrich, on s’intéressera dimanche à la forge avec le ferronier Serge Turberg, qui réalisera quelques démonstrations. Cette journée est essentielle pour attirer les visiteurs et leur faire découvrir des savoir-faire ancestraux, selon Nathalie Zürcher, conservatrice au musée Chappuis-Fähndrich.