Accident entre Porrentruy et Courgenay

Un automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule dimanche matin vers 8h sur la route principale entre Porrentruy et Courgenay. Le conducteur et son passager ont été blessés dans l’accident. L’un d'eux a été pris en charge par ambulance et transféré aux urgences de l’hôpital du Jura à Delémont. Le second a été héliporté par la REGA dans un établissement hospitalier bâlois. La route a été fermée à la circulation pendant deux heures, selon la police cantonale jurassienne. /comm-cto