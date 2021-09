La Maison de la danse fête ses 10 ans

Elle fait virevolter Moutier et la région depuis dix ans. La Maison de la danse fête sa dixième année ce mois-ci. L’école a bien grandi depuis son ouverture en septembre 2011 à Moutier. Elle accueille désormais plus de 160 danseurs et danseuses de 4 à 65 ans dans sa salle de cours. L’école a célébré sa dixième année avec des projections de ses deux derniers spectacles au Cinoche de Moutier. Les chorégraphies ont été filmées à huis clos en juin dernier. La première a eu lieu mardi 7 septembre, 10 ans jour pour jour après l'ouverture de la Maison de la danse.

Tout devait sortir en DVD dans le courant du mois, mais cela ne suffisait pas pour la directrice de l’école, Mélanie Capelli. Elle a souhaité marquer le coup en partageant avec le public ce qui a été filmé à huis clos.