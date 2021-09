Jean-Claude Rennwald mêle récit personnel et politique

Après de nombreux livres essentiellement tournés vers la politique, Jean-Claude Rennwald se confie de manière plus personnelle dans son nouvel ouvrage. L'auteur jurassien publie ce lundi "La machine à saucisses" aux Editions de l'Aire. Un livre dans lequel il raconte son combat contre deux cancers, tout en tirant un parallèle avec la crise sanitaire actuelle et en avouant un parti pris assez franc le jour où, hasard du calendrier, le pass sanitaire entre en vigueur dans de nombreux lieux publics clos. « Ce n’est pas du sponsoring de nos autorités mais il y a une orientation assez forte au soutien des gestes barrières, la vaccination… Même si je respecte toutes les opinions, je peine à comprendre ceux qui refusent toutes ces mesures. Jean-Paul Sartre disait « Ma liberté d’arrête où commence celle des autres ». Dans ce cas précis, cela veut dire que l’on peut faire presque tout sauf mettre en danger la vie et la santé des autres », soutient Jean-Claude Rennwald, avec qui la politique ne reste jamais très loin.