« Sur la route, soit tu conduis, soit tu conduis »

Le message est clair : « sur la route, tu conduis ou tu conduis ». La Police cantonale et l’Office des véhicules lancent une campagne de sensibilisation routière avec ce slogan dès la mi-septembre. Des affiches estampillées de ce slogan sont visibles le long des grands axes routiers du canton. L’écran d’un smartphone sur fond jaune reprend le message clé de la campagne. La sensibilisation est mise sur les dangers liés aux distractions numériques. Entre 2011 et 2020, dans le canton du Jura, 658 accidents ont trouvé leur origine dans un manque d’attention portée à la circulation à cause de distractions numériques tels que les smartphones, indique la Police jurassienne. Ce phénomène est plus fréquent que les problèmes liés à l’état physique (alcool, drogue, médicament, fatigue), la vitesse, les priorités, les dépassements et autres causes. Pour rappel, téléphoner au volant sans utiliser un dispositif mains libres est sanctionné par une amende d’ordre de 100.-. Pas moins de 250 amendes de ce type ont déjà été délivrées depuis le début de l’année 2021. En 2020 et 2019, respectivement, 269 et 301 conducteurs ont été sanctionnés pour un tel comportement dans le Jura. /comm-cer