Expérimentation de mobilité douce aux Franches-Montagnes

Promouvoir l’utilisation du vélo en zone rurale, c’est l’idée de l’ATE Jura dans le cadre de la Semaine de la mobilité douce. Sur l’initiative de Christelle Vallat, habitante du Cerneux-Veusil et d’autres parents d’élèves, l’ATE Jura a mené une expérience en organisant le déplacement à vélo d’une dizaine d’enfants pour se rendre à l’école des Breuleux. Après une première expérience concluante ce lundi via une route rurale, l’association va ouvrir une ligne Vélobus temporaire empruntant la route cantonale ce vendredi. Le départ est prévu à 7h45 avec une dizaine d’écoliers, encadrés par des adultes et accompagnés par la Police cantonale. L’objectif est de sensibiliser les automobilistes à l’utilisation partagée de la chaussée, motiver parents et enfants à utiliser le vélo comme mode de transport ou encore interpeller les autorités pour la mise en place de mesures favorisant l’utilisation des routes par toutes et tous.

En plus du Vélobus, l’ATE Jura occupera une place de parc au Noirmont à l’occasion du Park(ing) Day. Elle invite la population à lui rendre visite de 16h00 à 18h30. /comm-cer