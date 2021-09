L’accès à la formation s’améliore pour les migrants

Les places de formation s’ouvrent de plus en plus aux migrants. C’est le constat que dresse l’AJAM. Depuis 2016, l’Association jurassienne d’accueil des migrants a mis sur pied un système plus performant pour aider les personnes issues de la migration à trouver une place d’apprentissage. Des collaborateurs s’occupent ainsi d’accompagner le jeune adulte dans son parcours professionnel. Cette période de transition peut durer trois à cinq ans, pendant lesquels il va suivre des cours de français, mais aussi d’informatique. Le but est d’améliorer son employabilité.