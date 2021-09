Gérard Bregnard aux multiples facettes

Autodidacte, prolifique et polyvalent : trois adjectifs qui convenaient parfaitement à Gérard Bregnard. Le peintre ajoulot est né il y a un peu plus de 100 ans et, à cette occasion, le Musée de l’Hôtel-Dieu à Porrentruy lui consacre une grande rétrospective. Décédé en 2003, l’artiste a laissé derrière lui une vaste collection d’œuvres en tous genres : peinture, gravure, sculpture ou encore dessin. Il a aussi touché à plusieurs styles. Dès son adolescence, il a peint des tableaux figuratifs, puis est arrivée une période surréaliste, s’en est suivie une autre constructiviste. Dans les années 1970-1980, Gérard Bregnard a développé son propre langage, proche de l’abstraction. Mais de temps à autre, l’artiste autodidacte a réalisé une nature morte d’une justesse photographique. Selon Vital Schaffter, passionné d’art et ami du peintre, c’état sa manière de se rassurer quant à ses capacités.