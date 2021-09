L’Eglise s’adapte aux nouvelles mesures sanitaires

D'autres célébrations sont organisées pour les personnes disposant d'un certificat Covid. Le nombre de participants n’y est pas limité et aucune restriction supplémentaire ne s’y ajoute (si ce n’est un contrôle des pass à l’entrée). Il est donc possible de tomber le masque. « C’est important que tout le monde puisse venir librement aux célébrations religieuses, c’est ce qu’on appelle la liberté de culte », explique Jean-Jacques Theurillat. Le vicaire épiscopal de la partie francophone du diocèse de Bâle souligne ainsi la nécessité de proposer ces deux options aux fidèles de la région.







Options locales et régionales

Concrètement, dans le Jura, toutes les messes se dérouleront sans certificat, à l’exception des messes du dimanche matin de l’église St-Pierre de Porrentruy, de l’église de Saignelégier et de celle de Courroux. Ces offres régionales doivent permettre aux personnes qui le souhaitent de « retrouver des messes comme avant », sur présentation du pass, comme l’explique Jean-Jacques Theurillat.

Dans le Jura bernois, les choses sont en cours de décision. A Moutier, une des deux messes dominicales pourrait être célébrée avec certificat. Dans la région de Tramelan-Malleray-Tavannes, toutes les messes se dérouleront sans certificat et seront dédoublées pour accueillir plus de monde. Les célébrations se feront aussi sans certificat dans le Vallon de St-Imier et à Bienne, à l’exception d’une messe du dimanche matin à Bienne (tournus entre les églises).





Autres célébrations

Quant aux autres célébrations, les règles peuvent être discutées avec les célébrants : en principe, lors de funérailles, le certificat Covid n’est pas exigé, mais il ne peut y avoir plus de 50 personnes dans l’église. Lors de mariages ou baptêmes, prévus à l’avance, le pass peut être exigé si les principaux intéressés le souhaitent. En ce qui concerne les autres rassemblements de groupes, type chorales par exemple, ils se font sans certificat si ces rencontres sont régulières et ne réunissent pas plus de 30 personnes. /cto