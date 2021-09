Trente ans qu’elle tourne

Un brin de folie

Depuis 30 ans, Felicitas Holzgang imagine chaque année un nouveau thème pour explorer davantage la matière. « J’aime mon travail quotidien, mais ça ne me nourrit pas, j’ai besoin d’aller plus loin », indique la potière de Bonfol. Ainsi exposition après exposition, elle travaille la terre et se perfectionne autant dans les formes, que les techniques. Mais surtout, l’artisane d’art développe sa créativité : « quelqu’un qui est passionné, pour beaucoup de personnes à l’extérieur, il a un grain de folie ». /ncp