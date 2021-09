Une campagne de vaccination mobile dans le Jura

« On a l’impression que ça répond à un besoin de la population de se rapprocher des régions plus excentrées, de simplifier les processus », défend Sophie Chevrey-Schaller, cheffe du service jurassien de la santé publique, invitée ce jeudi du journal de 12h15. Le Jura a tout juste dépassé ces dernières heures la barre des 50% de citoyens vaccinés avec deux doses. « Le canton est un peu à la traîne par rapport à la moyenne suisse, donc on a encore un potentiel d’amélioration. L’objectif, c’est d’augmenter la couverture vaccinale », explique Sophie Chevrey-Schaller. Les mineurs de moins de 16 ans devront être accompagnés de leurs parents pour bénéficier des services de l’équipe de vaccination mobile. Les autorités rappellent également que le Centre cantonal de vaccination à Courtételle reste ouvert, avec ou sans rendez-vous. Les inscriptions peuvent se faire via le Guichet virtuel ou la hotline cantonale au 032 420 99 00. /comm-cer-jpi