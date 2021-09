Flashé à 117 km/h au lieu de 50

La police cantonale a fait le point ce lundi sur les infractions à la circulation routière pour le mois d’août dans le Jura. Dans son communiqué mensuel, elle dénombre près de 3’400 contrôles par radars mobiles, et un peu plus de 104'000 par radars semi-stationnaires. Au total, presque 4'700 amendes d’ordre ont été distribuées. Elle dénombre également 2 délits de chauffard durant ce mois : l’un a été mesuré à la vitesse de 117 km/h dans un tronçon limité à 50 km/h à Delémont et l’autre à 107 km/h dans un tronçon limité à 50 km/h aux Emibois. La police fait également état de 14 conducteurs contrôlés en état d’ivresse qualifiée et 2 sous l’effet de produits stupéfiants