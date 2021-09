L'AJJ dénonce des violences « graves et inacceptables »

L’association jurassienne des journalistes dénonce les violences constatées lundi à Delémont. L’AJJ a pris position jeudi soir via un communiqué. Le comité déclare dénoncer unanimement les intimidations survenues lors du rassemblement de lundi. Les actes de violence verbale et physique perpétrés à l’encontre de journalistes sont des faits « graves et inacceptables » déplore l’AJJ qui reconnaît également que ces actes ne sont le fruit que « d’une petite minorité de manifestants. » /comm-tna