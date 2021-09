La STEP à Soyhières va se barricader contre les crues

Un plan spécial pour protéger la STEP à Soyhières. Les communes de Courroux et Soyhières ont mis en consultation jusqu’au 18 octobre un plan spécial « Birse STEP Soyhières ». Le document doit permettre de réaliser des aménagements sur un tronçon d’environ 300 mètres le long des rives de la Birse pour prévenir les inondations. « La STEP a déjà été inondée plusieurs fois, explique Gabriel Friche, président du SEDE, le syndicat d’épuration Delémont et environs. Elle se situe dans une zone à risques. »

La commune de Courroux a mandaté le SEDE pour mener ce projet. Sur la rive droite, du côté de la STEP et sur le territoire de Courroux, un mur sera notamment érigé et la berge sera rehaussée. « Nous installerons également des épis dans la rivière pour mieux diriger les flux, précise Gabriel Friche. De plus, pour éviter de défricher les berges, nous ne couperons que les arbres qui poussent facilement et nous laisserons les essences plus rares. »

Quant à la rive gauche, sur le territoire de Soyhières, elle sera élargie pour permettre un écoulement plus fluide de la rivière.

Le coût total de ces aménagements est d’environ 870'000 francs. Les plans spéciaux devront passer par les assemblées communales des deux communes concernées. Le SEDE espère pouvoir commencer les travaux entre mai et octobre 2022. /tna