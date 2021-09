Le Petit Prince chausse les crampons

« Le respect, comment on apprend à devenir amis, comment on considère l’autre » sont des valeurs que partagent le football et le Petit Prince, précise Stéphane Thies. Ces principes apparaissent à l’écran et pour le directeur de l’école primaire de Courtételle, Philippe Fleury, l’émotion était forte après la première projection : « Voir ces enfants, ces visages, ces sourires, c’est magnifique ! ». Et en souvenir de cette expérience cinématographique, les élèves recevront un DVD du film.





Un film au lieu d’une pièce de théâtre

Lorsque le projet n’en est qu’à ces balbutiements en 2017, l’idée est de mettre sur pied une pièce de théâtre. Deux ans plus tard, les collaborations se créent et les répétitions débutent. Représentants du FCC, Théâtre du Jura, professeurs et élèves préparent une représentation en plein air qui doit être jouée en 2020. Seulement voilà, la pandémie de coronavirus est arrivée et le comité d’organisation a dû modifier ses plans et se rabattre sur la création d’un film. Les changements opérés n’ont pas été simples d’après le responsable de la journée officielle du 75 anniversaire du FC Courtételle, Gérard Cattin :