Les produits du terroir à l'honneur à Courtemelon

Le Concours Suisse des produits du Terroir fait étape à Courtemelon. Il se déroule du 25 au 26 septembre à la Fondation Rurale Interjurassienne. S'il se déroule officiellement le week-end prochain, les dégustations et les attributions des médailles se font toutefois depuis quelques semaines. Mercredi ce sont les produits laitiers qui étaient taxés par les membres du jury. Fromages, raclettes, fondues et différentes spécialités venant de toute la Suisse. Retrouvez notre reportage réalisé en cuisine, au moment de la préparation des spécialités à déguster, avec les jeunes en étude à Courtemelon et Sébastien Courtet, responsable de la réception des produits laitiers à la Fondation Rurale Interjurassienne :